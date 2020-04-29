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عاجل - مرتضى منصور: الزمالك لن يستكمل الدوري إذا عاد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:59 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
داليا الحسين
علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على خبر عودة الدوري في 15 يوليو، قائلاٌ: مين اللى قال الكلام ده" موضحًا أنه مع عودة الدوري ولكن هذه المرحلة نطالب الجميع بالجلوس فى البيت للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تريد أن تتجول فى الشارع وتقبل رأس المواطنين للالتزام بالجلوس فى البيت!".

ولفت رئس نادي الزمالك، إلى أن قرار عودة الدوري سيتسبب فى الاختلاط وسيكون هناك أكثر من 100 شخص فى الملعب وذلك سينتج عنه انتشار كورونا، متابعا: "الزمالك لن يستكمل الدوري العام إذا عاد، واللاعبين تحتاج لوقت طويل لاستكمال الدوري:.

وأوضح مرتضى منصور، أن فريق نادى الزمالك هو الفريق الوحيد الحاصل على بطولتين فى 2020، كاشفا أن الاتحاد الافريقى أرسال خطابا رسميا للاتحاد المصري لمعرفة موقفه فى استكمال الدوري والرد يجب أن يكون يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المنوطة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤقتًا أن اللجنة أرسلت سيناريو عودة الدوري لوزارة الشباب والرياضة.

وفي تصريحاتلة لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال جمال محمد علي:"الملف بالكامل الآن عند وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة الدوري، لكننا ننتظر قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي أولًا".

وأضاف نائب رئيس اللجنة الخماسية:"التدريبات ستعود في بداية يونيو أو منتصفه، وسيتم استئناف الدوري في منتصف يوليو وفقًا للسيناريو الذي وضعناه".

وعن موعد انتهاء المسابقة قال جمال محمد علي:"نحتاج إلى شهرين فقط من أجل إنهاء مسابقة الدوري، ولا توجد مشكلة في هذا الأمر، ونعمل على سيناريوهات إضافية لاستئناف النشاط".

وكان الدوري المصري قد توقف في مارس الماضي ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليتم تمديد التوقف حتى مايو المقبل.

وأنهى جمال محمد علي:"ستكون هناك اشتراطات صحية بعد عودة الدوري بشأن عدد أفراد الجهاز الفني والحضور في الملاعب، ووجود معدات وأجهزة التعقيم في كل مكان".

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