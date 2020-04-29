لهذا السبب.. صباح لم تستطع فصل روبوت زين في "النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، تذهب صباح الى منزل رضوى لتقابل روبوت زين، ويخبرها أنه كان سوف يذهب اليها لكنه كان منتظر رجوع رضوى أولا وعدم ترك الولد بمفرده.



وتكذب عليه صباح أن رضوى امرأة مجنونة وزوجها توفي وهي تعتقده زوجها، وتخبره أنها ستسافر لدمشق، وتحاول أن تلهيه لتوقفه ولكن كلامه لها منعها أنه يتمنى العيش معها ولا يرى سوها فقط ولم تستطع أن تفصل الروبوت وتقنعه أن يكذب على رضوى كأنه زوجها وتوعده أنها ستهربه وتأخذه معها دمشق وأن يخبر رضوى أنه تركها حتى يتمكنوا الخروج.









وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.



وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.