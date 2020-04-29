ميدو عادل يتبادل الحديث مع شقيقه لأول مرة.. في الحلقة 6 من مسلسل "جمع سالم"

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انطلقت منذ قليل الحلقة 6 من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته زينة كأول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، وذلك عبر شاشة "النهار دراما".





ويعرض مسلسل "جمع سالم" عبر شاشة "النهار" في تمام الساعة 8 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.





وشهدت الحلقة 6 أحداثًا مشوقة للغاية حيث بدأت عندما ذهب يوسف "ميدو عادل" إلى شقيقة يونس "محمد شاهين" غلى غرفته فوق السطح وتناول العشاء معه وتبادل معه الحديث لأول مره في حياته وأخبره يونس هو متأثر بحياته الشخصية وكما تحدث معه عن أخواته الذي فقدهم عندما انهار عليهم العقار، ورغم ذلك يوسف لم يخبره بأنه شقيقه الحقيقي.





مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد علاء واحمد صيام ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وحنان سليمان وسلوى خطاب.