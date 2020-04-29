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بهذه الطريقة.. رضوى تبدأ رحلة انتقامها من صباح في ''النهاية''

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:21 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، تذهب رضوى الى عملها وتخبر صباح أن تأخذ اليوم وغدا أجازة، وأن ترسلها الى فرع دمشق، وترفض صباح أنها ستتظلم عليها.

وتقول له رضوى أنها سوف تعترض أن اما وجودها اما وجود صباح، لتقول لها صباح أن لا تفتري عليها لترد رضوى أن هذا ليس إنتقام حتى الأن.




وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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