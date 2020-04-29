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أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "رجالة البيت"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:22 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي
عرضت الحلقة السادسة من مسلسل "رجالة البيت" اليوم على قناة "أون" ، في تمام الساعة 7:45 مساءً.


 بدأت الحلقة بمشهد يجمع أحمد فهمي وأكرم حسني "تيمون وبومبا" وهم يجلسان في حجرة المعيشة، يشاهدان نشرة الأخبار على التليفزيون، فجاء بها أن يوجد فيرس إنفلوانزا يتنشر في البلاد، ويجب أن يأخذ كل فرد احتياطاته.

فأتى كل من تيمون وبومبا، بمية نار وشربوها، لكي يطهروا معدتهم، تشاجرت معهم عارفه عبد الرسول وبيومي فؤاد.

خرج كل من "تيمون وبومبا" من المنزل، وجدو سيارة إسعاف بها دكتور ومعه ممرضين لكى يقنعوا الناس بأن يتبرعوا بالدم ومعهم عصير، فذهب تيمون وبومبا لكي يأخذو العصير.

وعندما أخذا كل من تيمون وبومبا العصير، قررو أن يذهبوا مرة آخرى لكي يأخذو عصير ويفتحوا به مشروع عصير ويصبحوا ملوك العصير في مصر.

أصيب كل من أحمد فهمي وأكرم حسني بفقر الدم نتيجة لكثرة تبرعهم بالدم مقابل أخذ عبوات من العصائر لفتح مشروعهما لبيع العصائر على مستوى جمهورية مصر، هنا انتهت الحلقة السادسة.

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