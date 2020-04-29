"التموين": ضبطت مصنع يقوم بتعبئة سلع فاسدة في "كراتين رمضان"

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قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية كفر الشيخ، إن الأجهزة التنفيذية ضبطت مصنع حلويات يقوم بتعبئة "كراتين رمضان"، ويضعها بداخلها أغذية منتهية الصلاحية، وتابع:" تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقمنا بإعدام المنتجات منتهية الصلاحية".



وأضاف "حبيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن أهالى المنطقة هم من تقدموا بعدد من البلاغات التى تقول أن المصنع يقوم بتغليف "كراتين رمضان"، ويقوم ببيعها للمواطنين الراغبين فى اعمال الخير، وتابع:"وجدنا داخل هذه الكراتين منتج من منتجات المصنع منتهية الصلاحية منذ أكثر من عام..أعدمنا نسبة كبيرة من الحلويات منتهية الصلاحية".



وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية كفر الشيخ، أن القائمين على المصنع استغلوا شهر رمضان للترويج لمنتجاتهم منتهية الصلاحية، وتابع:"تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على المصنع والمنتجات الفاسدة".



وفي سياق متصل، قامت إطار الرقابة التموينية على الأسواق التجارية لضبط السلع الغذائية والمشروبات الغازية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قامت حملة تموينية بإشراف المهندس سيد حرزالله مدير مديرية تموين الفيوم برئاسه المهندس محمود عبدالتواب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية.



تم تحرير محضر برقم 9804 جنح مركز إطسا 2020 ضد صاحب ومدير مسؤل مصنع تعبئة بناحية إطسا لاستيلائة عدد " 2" طن سكر بقصد إعادة بيعهم في السوق السوداء وتتوالى النيابه العامه التحقيقات.



كما تم ضبط مدير مسئول بفرع جمعيتى بناحية قرية السيليين بمركز سنورس لحيازتة كميات كبيرة من السلع الغذائية والمشروبات الغازية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بالمخالفة للقانون 281 لسنه ١٩٩٤ لحيازتة سلع غذائية منتهية الصلاحية والمضبوطات عباره عن عدد"47 " شيكارة أرز وزن الشيكارة الواحدة خمسة كيلو باجمالي الكميه 235 كيلو أرز السعيد منتهي الصلاحية بتاريخ إنتاج يوليو 2017 والصلاحية عام، وتم ضبط عدد "10 " زجاجة كوكاكولا حجم 2 لتر منتهية الصلاحية، وضبط عدد "9 " زجاجة فانتا برتقال سعة 2 لتر، وضبط عدد "6 " زجاجة ماكسي ليمون، وضبط عدد "12 " زجاجة كوكاكولا " 800" ملي منتهية الصلاحية، وعدد "120 " زجاجة مياة شرب طبيعية "نقاء " 1.5 لتر، وعدد "12 " زجاجة مياة شرب طبيعية "دساني " 1.5 لتر، وعدد "5" كيس شعرية البركة وزن الكيس الواحد ة 5 " كيلو باجمالي 25 كيلو تنتهي بتاريخ مارس 2020 وتحرر محضر برقم 10931 جنح مركز سنورس 2020، وأخطرت النيابه التي تولت التحقيق.