Advertisements

مرتضى منصور: نصف مليون جنيه غرامة على طارق حامد لظهوره مع رامز جلال

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:04 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
داليا الحسين
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن محامى رامز جلال عليه أن يعتذر للجمهور لما يقدمه رامز مع الفنانين، مشيرا إلى أن مدير الصحة النفسية اعترض على برنامج رامز وقال إنه يتسبب فى مشكلات للأطفال".

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن رامز جلال تواصل مع نقيب الممثلين أشرف زكى، وبدوره أشرف تواصل معه وأكد له أنه فى القضية للنهاية لان القضية ليست شخصية.

ولفت إلى أن القناة مفتوحة للجميع وما يعرض غير لائق، وكشف أنه وقع غرامة بقيمة نصف مليون جنيه على طارق حامد لظهوره مع رامز جلال، لافتا إلى أن رامز يقوم بربط الضيوف ويعذبهم ويجبرهم على استكمال الحلقة.

وانفعل مرتضى منصور على الهواء قائلا: " لو حد مات هيكون إيه الوضع".

وفي وقت سابق، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف برنامج " رامز مجنون رسمي "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان، موضحا أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.

وأكد منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله، مشيرا إلى أنه قام بإرسال إنذار ل وزير الداخلية للقبض علي رامز جلال، والذي يقدم برنامج " رامز مجنون رسمي " الذي يذاع على فضائية إم بي سي.

كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تقدم بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى، موضحا أن رامز جلال يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.

وأكد منصور، أنه استند في شكواه بمستندات كاملة وأسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه، مشيرا إلى قيام مستشفي الأمراض النفسية والعقلية بإصدار بيان تطالب المستشار النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج.

أخبار تهمك

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 10 ساعات

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي

منذ أقل من ساعتين

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ يوم

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الحبس وغرامة مالية.. عقوبات تنتظر "رامز جلال" بسبب برنامجه الرمضاني (فيديو)

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاطل يقتل شابا رميا بالرصاص في الهرم: "كنت بهزر".. والأهالي: "دمر بطنه"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

05:45 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة