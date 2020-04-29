مرتضى منصور: نصف مليون جنيه غرامة على طارق حامد لظهوره مع رامز جلال



وانفعل مرتضى منصور على الهواء قائلا: " لو حد مات هيكون إيه الوضع".



وفي وقت سابق، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف برنامج " رامز مجنون رسمي "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان، موضحا أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.



وأكد منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله، مشيرا إلى أنه قام بإرسال إنذار ل وزير الداخلية للقبض علي رامز جلال، والذي يقدم برنامج " رامز مجنون رسمي " الذي يذاع على فضائية إم بي سي.



كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تقدم بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى، موضحا أن رامز جلال يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.



وأكد منصور، أنه استند في شكواه بمستندات كاملة وأسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه، مشيرا إلى قيام مستشفي الأمراض النفسية والعقلية بإصدار بيان تطالب المستشار النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج.





قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن محامى رامز جلال عليه أن يعتذر للجمهور لما يقدمه رامز مع الفنانين، مشيرا إلى أن مدير الصحة النفسية اعترض على برنامج رامز وقال إنه يتسبب فى مشكلات للأطفال".وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن رامز جلال تواصل مع نقيب الممثلين أشرف زكى، وبدوره أشرف تواصل معه وأكد له أنه فى القضية للنهاية لان القضية ليست شخصية.ولفت إلى أن القناة مفتوحة للجميع وما يعرض غير لائق، وكشف أنه وقع غرامة بقيمة نصف مليون جنيه على طارق حامد لظهوره مع رامز جلال، لافتا إلى أن رامز يقوم بربط الضيوف ويعذبهم ويجبرهم على استكمال الحلقة.