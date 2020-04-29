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تامر هجرس: "أحمد عز كان تمثيله ضعيف"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:07 م
تامر هجرس
تامر هجرس
هبة أحمد
كشف الفنان تامر هجرس عن بدايته كـ كومبارس في مجال التمثيل، وعن أول أجر حصل عليه.

وتحدث الفنان تامر هجرس خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي عن بدايته كعارض أزياء مع الفنان أحمد عز،كما تحدث عن الأداء التمثيلي للفنان أحمد عز في بدايته،حيث قال أن تمثيله كان ضعيفًا ولكنه اجتهد.

كما أوضح تامر هجرس أنه التقى بأحمد عز في لندن خلال الفترة الماضية،وأكد أنه يستحق كل النجاح الذي وصل إليه حاليًا.

وأشار تامر هجرس أن كان كومبارسًا في بدايته الفنية، وكان دخوله للتمثيل عبارة عن موديل فقط، وأوضح أن أول أجر حصل عليه من خلال أول عمل فني له كان 5000 جنيه.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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