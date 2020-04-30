قناص الكتيبة 103.. والدة الشهيد محمد صلاح تكشف علاقته بـ"المنسي" (فيديو)

روت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح، قناص الكتيبة 103، أسرار جديدة عن حياة الشهيد، مشيرة إلى أن نجلها يشهد الجميع له بحسن الخلق، وكان شخصا متدينا ومثالا للضباط المتدين الخلوق.





وأعربت خلال لقاء خاص في منزل الشهيد ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، عن سعادتها عندما عرض مسلسل يسرد حياة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي وشهداء معركة كمين البرث، موضحة أن المسلسل يجسد البطولة الأخيرة التي جمعت الشهيدين أحمد منسي ومحمد صلاح.





وأوضحت والدة الشهيد البطل، أن تجسيد بطولات أبنائنا الأبطال شيء جيد جدا، فهم ضحوا بحياتهم من أجل أهلهم والعيش في أمن واستقرار، مؤكدة أن أبناء القوات المسلحة يقدمون أرواحهم كل يوم وآخر من أجل بقاء هذا الوطن العظيم.





وعن علاقة "المنسي" بنجلها قالت إن الشهيد البطل أحمد منسي عندما أصيب بطلق ناري في كتفه في أحد المداهمات ضد الجماعات الإرهابية، كتب ابنها الشهيد الرائد محمد صلاح على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي رسالة تحمل الحب والوفاء لقائدة: "حبيبي حبيبي حبيبي الكينج الكبير ربنا يشفيك".





وأضافت والدة الشهيد، أن أبنها الشهيد محمد صلاح كان يحب الشهيد أحمد منسي كثيرا ويعتبره القائد والمثل الأعلى، داعية الله أن يجمعهم مع بعض في الجنة.





وكان الشهيد محمد صلاح، برفقة الشهيد العقيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، حينما تصدوا للهجوم الإرهابى وزملاؤهم على كمين "البرث"، فجر يوم الجمعة 7 يوليه 2017، حيث كان الشهيد "محمد" يرصد أهداف التكفيريين وعددهم من وقت بدء الهجوم ويقوم بإبلاغ إحداثيات عمليات الكتيبة المدفعية بالضرب حتي نجح أبطال القوات المسلحة فى التصدى لهم على مدار ساعتين متواصلة، وقتل عدد كبير من العناصر التكفيرية التي كانت تحاول الاقتراب من كمين البرث.



