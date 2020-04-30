Advertisements

قناص الكتيبة 103.. والدة الشهيد محمد صلاح تكشف علاقته بـ"المنسي" (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:21 ص
الكتيبة 103
الكتيبة 103
داليا الحسين
روت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح، قناص الكتيبة 103، أسرار جديدة عن حياة الشهيد، مشيرة إلى أن نجلها يشهد الجميع له بحسن الخلق، وكان شخصا متدينا ومثالا للضباط المتدين الخلوق.

وأعربت خلال لقاء خاص في منزل الشهيد ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، عن سعادتها عندما عرض مسلسل يسرد حياة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي وشهداء معركة كمين البرث، موضحة أن المسلسل يجسد البطولة الأخيرة التي جمعت الشهيدين أحمد منسي ومحمد صلاح.

وأوضحت والدة الشهيد البطل، أن تجسيد بطولات أبنائنا الأبطال شيء جيد جدا، فهم ضحوا بحياتهم من أجل أهلهم والعيش في أمن واستقرار، مؤكدة أن أبناء القوات المسلحة يقدمون أرواحهم كل يوم وآخر من أجل بقاء هذا الوطن العظيم. 

وعن علاقة "المنسي" بنجلها قالت إن الشهيد البطل أحمد منسي عندما أصيب بطلق ناري في كتفه في أحد المداهمات ضد الجماعات الإرهابية، كتب ابنها الشهيد الرائد محمد صلاح على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي رسالة تحمل الحب والوفاء لقائدة: "حبيبي حبيبي حبيبي الكينج الكبير ربنا يشفيك".

وأضافت والدة الشهيد، أن أبنها الشهيد محمد صلاح كان يحب الشهيد أحمد منسي كثيرا ويعتبره القائد والمثل الأعلى، داعية الله أن يجمعهم مع بعض في الجنة.

وكان الشهيد محمد صلاح، برفقة الشهيد العقيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، حينما تصدوا للهجوم الإرهابى وزملاؤهم على كمين "البرث"، فجر يوم الجمعة 7 يوليه 2017، حيث كان الشهيد "محمد" يرصد أهداف التكفيريين وعددهم من وقت بدء الهجوم ويقوم بإبلاغ إحداثيات عمليات الكتيبة المدفعية بالضرب حتي نجح أبطال القوات المسلحة فى التصدى لهم على مدار ساعتين متواصلة، وقتل عدد كبير من العناصر التكفيرية التي كانت تحاول الاقتراب من كمين البرث.

مسلسل الاختيار كتبه باهر دويدار عن قصة أحمد صابر منسي فخر الصاعقة المصرية وهشام عشماوي الذي وصل لرتبة رائد في الجيش المصري وبعدها ترك الخدمة وانضم للجماعات الإرهابية، وبطولة أمير كرارة بدور منسي ومها نصار بدور شقيقة عشماوي وأحمد العوضي بدور هشام عشماوي ودينا فؤاد بدور زوجة عشماوي، ومن إخراج بيتر ميمي، في التعاون السادس مع أمير كرارة بعد كلبش بأجزائه الثلاثة، وحرب كرموز وكازابلانكا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الإختيار عرض مسلسل البطل المنسي الإختيار احمد صابر المنسي أحمد عوضي

أخبار تهمك

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ 33 دقيقة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 14 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب كورونا: "الوضع مرعب ومخيف"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

منذ حوالي 4 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

خبير اقتصادي يكشف عن تأثير القرض الجديد على الأسعار (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مصطفى سالم يكشف تفاصيل دوره في "الاختيار" مع أمير كرارة

أبطال "الاختيار".. يروون كيف أثرت تجربة المسلسل على حياتهم الشخصية

مابين التطرف الديني وحب الوطن . أبرز ماجاء في الحلقة الثانية من "الاختيار"

الحلقة 5 مسلسل الاختيار .. هشام عشماوي يعترف بالتخطيط لاغتيال وزير الداخلية

بدلا من العوضي.. نشطاء يرشحون أشرف مهدي لتجسيد شخصية "هشام عشماوي" في مسلسل الاختيار

تعرف على موعد الحلقة السادسة من "الاختيار" لأمير كرارة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 ص

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

10:28 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة