جورجينهو يكشف عن سر بقائه مع تشيلسي

أكد الإيطالي جورجينهو نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه فكر في الرحيل عن الفريق خلال موسمه الأول داخل قلعة ستامفورد بريدج.







وانضم جورجينيو لتشيلسي قبل انطلاق موسم 2018-2019، قادماً من فريق نابولي الإيطالي، مع المدرب المخضرم الإيطالي ماوريتسيو ساري، الذي تولى تدريب الفريق اللندني في الموسم الماضي.







وكان اللاعب الدولي الإيطالي عنصراً مهماً بالنسبة للطريقة التي أراد ساري الاعتماد عليها، لكن تشيلسي غالباً ما كافح للتكيف مع الأسلوب المفضل للمدرب الإيطالي.







واستخدم ساري اللاعب الإيطالي في مركز لاعب وسط الملعب بدلاً من صانع الألعاب، فيما دفع بالفرنسي نغولو كانتي إلى مركز متقدم في الملعب في خطوة أغضبت العديد من مشجعي تشيلسي.







وأكد جورجينهو (28 عاماً) خلال حوار أجرته معه مجلة فور فور تو البريطانية الرياضية الشهرية أن بعض الانتقادات التي وجهت إليه بسبب ظهوره بمستوى متراجع، لم تكن عادلة، ولكنه حاول أيضاً استغلالها كحافز له عندما كان يتطلع لإثبات ذاته في إنجلترا.







وقال جورجينهو: "في العام الماضي، كانت الجماهير تنتقدني كثيراً لأنني وصلت مع مدرب آخر، وفي رأيي، انتهى بي الأمر إلى سماع بعض الأشياء التي كانت غير عادلة حقاً".







وأوضح اللاعب الإيطالي: "لكنني لم أرغب مطلقاً في الاعتراض على آراء الجماهير والأشخاص الآخرين الذين انتقدوني، على العكس من ذلك، في الواقع أعطوني القوة لأنني كنت أعرف في قرارة نفسي أنهم مخطئون".







وتابع: "في أعماقي، كان الأمر على هذا النحو، وقلت لنفسي سأثبت أنهم مخطئون وأعمل بهدوء كما أفعل دائماً، لأنه لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي".







ورحل ساري عن تشيلسي ليتولى تدريب يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الحالي، ورغم الشائعات التي أفادت بمغادرته لندن أيضاً، ظل جورجينهو متواجداً مع الفريق الإنجليزي وأثبت جدارته تحت قيادة المدرب الحالي فرانك لامبارد.







واعترف جورجينهو أنه فكر في الرحيل مع ساري، لكنه قرر أن التحدي في ستامفورد بريدج يستحق البقاء.







وكشف جورجينهو: "مررت بلحظات كهذه في كل ناد لعبت له، هذه لحظة عصيبة يمكن يتسلل خلالها الشك وتجعلك تتساءل، (هل ينبغي أن أغادر هذا المكان؟ ربما ليس هناك مكان لي هنا".







واستطرد: "لكنني أتبنى هذا النوع من التحدي ولم أتراجع أبداً، إنه يمنحني المزيد من القوة للعمل بجد أكبر، لأثبت للجميع أنني أستطيع تحقيق ذلك".







ورغم الكثير من الانتقادات التي وجهت له، أكد جورجينهو أن دعم لامبارد له لعب دوراً رئيسياً في مساعدته على الشعور بمزيد من الراحة في النادي.







ووجه اللاعب حديثه لمدربه الإنجليزي حيث قال: "أشكره على الصدق الذي أظهره لي في العلن، لم يكن عليه القيام بذلك، وليس كل مدرب يفعل ذلك".







وأضاف: "إنه أسطورة داخل النادي، لذلك يستمع الناس إلى ما يقوله".







يذكر أن جورجينهو لعب 37 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات هذا الموسم، المتوقف حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ أحرز 7 أهداف بالإضافة لقيامه بتمريرتين حاسمتين.