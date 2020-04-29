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ترامب: لم نتصور يوما غلق الاقتصاد بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:09 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامـب، إنه لم يتصور يومًا أن يتم غلق الاقتصاد بسبب "عدو خفي"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد، لكننا تصرفنا على النحو الصحيح. 

جاء ذلك خلال استضافة ترامب، لمائدة مستديرة حول الاستجابة لفيروس كورونا والإجراءات المتبعة للتصدي له مع مسؤولي الصناعة في البيت الأبيض.

بدوره، توقع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن تكون الولايات المتحدة قادرة خلال الشهر المقبل على إجراء مليونيّ فحص أسبوعيًا لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا.

وحول فتح الاقتصاد أوضح أن "35 ولاية حتى الآن أصدرت خططها لفتح الاقتصاد مرة أخرى".

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فيروس كورونا غلق دونالد ترامب الاقتصاد

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