زين يتحدث عن زوجته أمام سلمى.. والأخيرة تعلق "يا بختها بيك" في النهاية

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، تقترح الفنانة سارة عادل على الفنان يوسف الشريف الخروج ويرفض لأنه مشغول ثم تقنعوا وتهديه بدلة لارتدائها.



ثم يخرج معها ويتحدث حول الحياة والعالم ويقص لها كلامه مع والده، وقصة وفاة والدته وسقوط قنبلة على بيتهم، لتقول له الفنانة سارة عادل أن الجميع فقد أشخاص عزيزة عليه.



ويقول زين لها أنه يحاول توظيف ما تعلمه، ويحل مشكلة الطاقة وتسألوا كيف قابل زوجته وهل يحبها، ليقول لها أن زوجته قابلها في مناسبة وكان سيتزوج فتاة أخرى ويوصف زوجته أنها كل شئ والبيت والأسرة والاستقلال لتقول له "يا بختها بيك".



وتكشف له أنه جاء قبل معاد بأسبوعه لأخذ نسخة من الوعي الخاص به لمعرفة ماذا يحب وماذا يكره وطبيعة عمله، وتخبره أنه تم سرق الوعي الخاص به وأن هل هذا الشخص يحاول استخدام ال ac الخاص به لسرقته.









وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.



وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.