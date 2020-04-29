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الولايات المتحدة: الاقتصاد قد يتراجع لمستوى غير مسبوق في الربع الثاني

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:15 م
الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي
حذر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الاميركي"  الاربعاء من أن الاقتصاد الاميركي "قد يتراجع الى مستوى غير مسبوق في الربع الثاني" من 2020 بسبب وباء كوفيد-19.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي: "لا نعرف بعد حجم ومدة التباطؤ الاقتصادي وهما الى حد كبير رهن بسرعة احتواء الفيروس" مشددا على ان الاحتياطي الفدرالي سيسعى الى ضمان "انتعاش متين قدر الامكان".

ولتحقيق هذه الغاية سيستخدم البنك المركزي كل الادوات المتاحة لان الاقتصاد "سيحتاج بالتأكيد الى دعم اكبر" مما قدم حتى الان، على قول باول.

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