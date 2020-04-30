اعتمدته اليابان.. تفاصيل مهمة عن عقار جديد لعلاج فيروس الكورونا

تفشي فيروس كورونا او ما يعرف باسم فيروس كوفيد 19، مما تسبب في ذعر او قلق، حيث حصد الأرواح بالآلاف، وتزايدت اعداد المصابين به يوميا، لتصل إلى 3 مليون مصاب حول العالم.





وبدأ الأمل يظهر من جديد، حيث أجرى العديد من الخبراء والباحثون تجاربًا أدت إلى اكتشاف عقاقير تساهم في علاج فيروس كورونا، ولكن أثبت عقار "ريمديسيفير" نجاحه في علاج فيروس كورونا المستجد.





ويعتبر عقار "ريمديسيفير" دواءً جديدًا مضادًا للفيروسات، وهو من فئة نظائر النوكليوتيدات (الحمض النووي الريبوز)، حيث طوره الباحثون في شركة جلعاد للعلوم كعلاج لمرض فيروس الإيبولا وعدوى فيروس ماربورغ في عام 2018.





ويذكر أن عقار "ريمديسيفير" كان يستخدم في علاج مرض فيروس سارس وميرس، واعتمدت اليابان هذا عقار أمس الأربعاء، بعد إثبات فعاليته في علاج مرضي فيروس الكورونا، كما تتجه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للإقرار به للاستخدام في علاج حالات الطارئة لفيروس كورونا.





أعراض جانبية للعقار

وتبين وجود بعض أعراض جانية لدواء ريمديسيفير، والتي تم رصدها من خلال تجارب علاج الإيبولا من قبل، و3 تجارب أخرى أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية، لإثبات مدى فعاليته في علاج فيروس كورونا المستجد، ومن الاعراض الجانبية له: زيادة معدل إنزيمات الكبد، والتي تؤدي تلف الكبد، القيء، الغثيان.





ولم يتوصل حتى الآن إلى اكتشاف مدي تأثيره على الحوامل والأجنة أم لا، حيث أن التجارب التي أجريت على الإناث الحوامل من الفئران والقرود، أوضحت أن تناول "ريمديسيفير"، يؤثر بشكل سلبي على كُلى الأجنة.





يُذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بدأ في مدينة ووهان بالصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من 3 ملايين و219 ألف شخص، وقتل نحو 228 ألف شخص، على مستوى العالم.



