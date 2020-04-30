Advertisements
اعتمدته اليابان.. تفاصيل مهمة عن عقار جديد لعلاج فيروس الكورونا
الخميس 30/أبريل/2020 - 06:02 ص
مارينا بشارة
تفشي فيروس كورونا او ما يعرف باسم فيروس كوفيد 19، مما تسبب في ذعر او قلق، حيث حصد الأرواح بالآلاف، وتزايدت اعداد المصابين به يوميا، لتصل إلى 3 مليون مصاب حول العالم.
وبدأ الأمل يظهر من جديد، حيث أجرى العديد من الخبراء والباحثون تجاربًا أدت إلى اكتشاف عقاقير تساهم في علاج فيروس كورونا، ولكن أثبت عقار "ريمديسيفير" نجاحه في علاج فيروس كورونا المستجد.
ويعتبر عقار "ريمديسيفير" دواءً جديدًا مضادًا للفيروسات، وهو من فئة نظائر النوكليوتيدات (الحمض النووي الريبوز)، حيث طوره الباحثون في شركة جلعاد للعلوم كعلاج لمرض فيروس الإيبولا وعدوى فيروس ماربورغ في عام 2018.
ويذكر أن عقار "ريمديسيفير" كان يستخدم في علاج مرض فيروس سارس وميرس، واعتمدت اليابان هذا عقار أمس الأربعاء، بعد إثبات فعاليته في علاج مرضي فيروس الكورونا، كما تتجه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للإقرار به للاستخدام في علاج حالات الطارئة لفيروس كورونا.
أعراض جانبية للعقار
وتبين وجود بعض أعراض جانية لدواء ريمديسيفير، والتي تم رصدها من خلال تجارب علاج الإيبولا من قبل، و3 تجارب أخرى أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية، لإثبات مدى فعاليته في علاج فيروس كورونا المستجد، ومن الاعراض الجانبية له: زيادة معدل إنزيمات الكبد، والتي تؤدي تلف الكبد، القيء، الغثيان.
ولم يتوصل حتى الآن إلى اكتشاف مدي تأثيره على الحوامل والأجنة أم لا، حيث أن التجارب التي أجريت على الإناث الحوامل من الفئران والقرود، أوضحت أن تناول "ريمديسيفير"، يؤثر بشكل سلبي على كُلى الأجنة.
يُذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بدأ في مدينة ووهان بالصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من 3 ملايين و219 ألف شخص، وقتل نحو 228 ألف شخص، على مستوى العالم.
خروج 31 مصابًا
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى يوم أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا