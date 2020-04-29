Advertisements

مدرب الإسماعيلي: راض على النتائج التي تحققت.. وسعيد بتواجد بن يوسف

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إنه راض على النتائج التي حققها مع الفريق منذ توليه المهمة الفنية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"الأداء كان مرضيا بالنسبة لي في الفترة التي توليت فيها تدريب الفريق".

وعن المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف قال :"فخر الدين بن يوسف قام بإضافة كبيرة لفريق الإسماعيلي وهو من العناصر المميزة في الفريق".

وتابع :"سنتحدث مع فخر الدين بن يوسف في الفترة المقبلة من أجل تجديد تعاقده".

وانتقل للحديث عن عبد الرحمن مجدي قائلا :"عبد الرحمن مجدي من اللاعبين الذين أقدرهم وأنا في حاجة إلى خدماته ولديه مهارات قوية، وفي أخر 5 جولات قدم أداءًا رائعا من الفريق، وهو من اللاعبين الرائعين".

وأتم حديثه :"هو لاعب صاحب شخصية قوي في الملعب ولا أرغب في رحيله ولديه مستقبل رائع مع النادي الإسماعيلي".

أخبار تهمك

عاطل يقتل شابا رميا بالرصاص في الهرم: "كنت بهزر".. والأهالي: "دمر بطنه"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الحبس وغرامة مالية.. عقوبات تنتظر "رامز جلال" بسبب برنامجه الرمضاني (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

05:45 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة