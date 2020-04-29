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النيابة العامة تستمر في التحقيق بشأن قصية "المغدورة غادين"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، على مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة العامة، إجراءات التحقيق بشأن القضية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم "المغدورة غادين".

ولفت المصدر إلى أنّه جرى الانتقال لموقع الحادثة من قبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة (15 عامًا) ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها وقد فارقت الحياة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة وآثار حزّ غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.

وأوضح أنه تم استجواب الأب لشبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومددت فترة توقيفه، وتمّ تسجيل إفادة من يقطنون بالمنزل وكلَّ من له علاقة بالواقعة.

وبيَّن المصدر أنه صدر أمر النيابة العامة  بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة على وجه اليقين، وطلب نتائج الفحوصات الشرعية لملابس المتوفاة وجهاز جوالها وجميع ما تمّ تحريزه من موقع الحادثة، ومازالت القضية تحت الإجراء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة 21402 حالة، بينها 18292 حالة نشطة، منها 125 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

*النيابة العامة السعودية
هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية. يقوم بالعمل فيها قضاة تحقيق، يحملون الصفة والحصانة القضائية، ويسمون (أعضاء النيابة العامة).

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