تامر هجرس: "برامج المقالب قلبت برعب وأتمنى أن ينتهى اهتمام الناس بها"

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أعلن الفنان تامر هجرس عن رأيه في برامج المقالب،وخاصة برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقوم بتقديمه الفنان رامز جلال.





وتحدث الفنان تامر هجرس خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي عن رأيه في برنامج مقالب "رامز مجنون رسمي"،و قال أن برامج المقالب رائعة وتجعلك تضحك،لكنها أصبحت تُشكل خطرًا كبيرًا، مُوضحًا :"المقالب مع كل احترامي لرامز، حلوة جدًا وبتضحك جدًا، لكن لازم نعمل فكر، مقالب تضحك وخفيفة، لكنها قلبت برعب وفيها خطر كبير، وأتمنى اهتمام الناس بيها ينتهي".



وعلقت إيناس الدغيدي على كلامه قائلة: "الناس عايزة تتفرج على الفنانين وهم بيقعوا في المقالب، هي تمثيلية حلوة".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.