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لهذا السبب.. داليا شوقي تخشى من اكتشاف ما فعلته في "النهاية"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:31 م
داليا شوقي
داليا شوقي
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، يخبر الفنان محمد جمعة الفنانة داليا شوقي أنهم أكتشفوا في الشركة سرقة وعي المهندس زين.

وتنصدم الفنانة داليا شوقي وتذهب الى منزل الفنانة سهر الصايغ وتخبرها باكتشافهم السرقة، وتسألها صباح أن كانت لم تأخذ نسخة منه.

لتجاوبها أنها لم تفعل هذا لعدم توافر الوقت لديها وأن اكتشفوا هذا الأمر سيتم القبض عليهما سويا.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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