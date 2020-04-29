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بعد قليل.. الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:36 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
نادين نجدي



تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساء.



وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا، طوال شهر رمضان 2020.

كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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