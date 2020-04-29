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الولايات المتحدة: الصين ملتزمة باتفاق تجارة بالرغم من كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
 قال مسؤول تجاري أمريكي كبير يوم الأربعاء إن الصين مازالت ”ملتزمة جدا جدا“ بتعهداتها بموجب اتفاق تجارة المرحلة 1 المبرم مع الولايات المتحدة، رغم التداعيات الاقتصادية والصحية غير المسبوقة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ المسؤول الصحفيين أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال منتظم، وبشكل يومي معظم الأحيان، بخصوص تنفيذ اتفاق التجارة والتأكد من وفاء الصين بالتزامتها العديدة لشراء السلع والخدمات الأمريكية.

وقال إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يُبقي الصين على قائمته للمراقبة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنه يتابع عن كثب لمعرفة إن كانت تطبق التغييرات المتفق عليها في إطار اتفاق التجارة وتواصل فتح أسواقها للاستثمار الأجنبي.

وأضاف ”وضع الصين على القائمة يسلط الضوء على الحاجة العاجلة لمعالجة عدد من بواعث القلق المرتبطة بالملكية الفكرية، بما في ذلك نهج الصين المتمثل في الضغط من أجل فرض نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى تغييرات هيكلية جذرية لتقوية حماية الملكية الفكرية وإعمال القانون حيال الأنشطة المخالفة المتفشية داخل حدودها.“

وقال إن اتفاق المرحلة 1 يتضمن بالفعل بنودا ”قوية للغاية“ لحماية حقوق الملكية الفكرية وإن الصين تطبقها بعدد من الإجراءات.

وقال المسؤول ”سنواصل تقييم تطبيقها لاتفاق المرحلة الأولي.. كان لنا تواصل جيد جدا مع (المسؤولين) الصينيين في هذا الصدد، وهم يواصلون تنفيذ التزاماتهم.“

في إطار اتفاق التجارة الموقع في 15 يناير، وافقت بكين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية لما يقرب من مثليها وخفض عدد من حواجز التجارة الزراعية التي تقول واشنطن إنها كانت تحد من إمكانية الدخول إلى السوق الصينية المجزية.

وقال المسؤول الأمريكي إن الهند والسعودية مازالتا على قائمة مراقبة مكتب الممثل التجاري الأمريكي بسبب بواعث قلق تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، لكن تقرر رفع اسم اليونان بعد ”تقدم كبير“ في حماية تلك الحقوق.

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