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بعد تحريف تصريحاته.. أحمد ماهر يوجه رسالة نارية للإخوان
الخميس 30/أبريل/2020 - 04:16 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الفنان أحمد ماهر، إن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة، استغلوا تصريح له منذ عدة سنوات انتقد خلاله الدراما الرمضانية وقتها، وبثوه الآن من أجل تضليل المجتمع.
وأضاف "ماهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن نقده الفني للدراما الرمضانية وقتها كان من أجل البناء ولكن ما يفعله أعداء الوطن الآن من عرض هذا التصريح الآن هو للهدم، معقبا: "أعداء دائمًا ما يبحثون عن مدخل للهجوم على مصر.. وشتان بين النقد الذي يهدف للبناء وبين الهدم".
ووجه الفنان أحمد ماهر رسالة إلى اأعداء الوطن قال خلالها: "الله أكبر.. إن الله يدافع عن الذين أمنوا.. نشلوا فى المكان الغلط روحوا دوروا على ملعب آخر غير أحمد ماهر"، مشددًا على أن هؤلاء دائمًا ما يبحثون عن شماعة لتعليق "خبيتهم" عليها، من خلال فبركة الأخبار والفيديوهات من أجل تضليل المجتمع.
ويتسابق في الموسم الرمضاني الحالي، العديد من النجوم بمسلسلات قوية، ومنها "الاختيار"، بطولة الفنان أمير كرارة، و"النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، و"فلانتينو" بطولة النجم الكبير عادل إمام، و"البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، وغيرهم.
ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، جميع ترددات القنوات الفضائية الناقلة لمسلسلات وبرامج رمضان 2020، وفي ظل التهافت على محركات البحث لمعرفة ترددات القنوات نستعرض لكم في السطور التالية أحدث ترددات قنوات Mbc Masr الجديد 2020 وقناة DMC وقناة الحياة وقناة DMC دراما وقناة ON دراما.
تردد قناة Mbc Masr الجديد 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11470 أو التردد 12015 أو التردد 11470.
الاستقطاب: عمودي (V).
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة Mbc Masr الجديد 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12124.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة الحياة الجديد 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12207.
الاستقطاب: عمودي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة DMC دراما الجديد 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11450.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/.
تردد قناة DMC الجديد 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11449.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة ON دراما الجديد 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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