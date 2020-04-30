بعد تحريف تصريحاته.. أحمد ماهر يوجه رسالة نارية للإخوان

قال الفنان أحمد ماهر، إن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة، استغلوا تصريح له منذ عدة سنوات انتقد خلاله الدراما الرمضانية وقتها، وبثوه الآن من أجل تضليل المجتمع.





وأضاف "ماهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن نقده الفني للدراما الرمضانية وقتها كان من أجل البناء ولكن ما يفعله أعداء الوطن الآن من عرض هذا التصريح الآن هو للهدم، معقبا: "أعداء دائمًا ما يبحثون عن مدخل للهجوم على مصر.. وشتان بين النقد الذي يهدف للبناء وبين الهدم".





ووجه الفنان أحمد ماهر رسالة إلى اأعداء الوطن قال خلالها: "الله أكبر.. إن الله يدافع عن الذين أمنوا.. نشلوا فى المكان الغلط روحوا دوروا على ملعب آخر غير أحمد ماهر"، مشددًا على أن هؤلاء دائمًا ما يبحثون عن شماعة لتعليق "خبيتهم" عليها، من خلال فبركة الأخبار والفيديوهات من أجل تضليل المجتمع.



