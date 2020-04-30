شاهد.. مرتضى منصور تعليقًا على مسلسل الاختيار: "ببكي كل يوم"

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الشهيد البطل أحمد المنسي نموذج لكل شهداء مصر بداية من الجندي أو أي شهيد، مشيرا إلى أن "المنسي" بطل عظيم وهو زميل الإرهابي هشام عشماوي".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على " قناة صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه سعيد بما يعرض في مسلسل الاختيار، والأسد منسي دافع عن وطنه حتى الشهادة، لافتا إلى أن الإرهابي هشام عشماوي خائن وعميل ونهايته كانت الإعدام.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، أنه يتابع المسلسل بشكل يومي معلقًا: "بحزن لما بشوف المسلسل وان مصر فيها ناس زي رامز وناس زي المنسي ناس بتحارب وناس بتهرج".

وتابع: "ببكى كل يوم عند مشاهدتي لمسلسل الاختيار وتأثرت بالأحداث، والفنان أمير كرارة يقوم بالدور بشكل مميز".





وولد أحمد منسي قائد الكتيبه 103 صاعقة بشمال سيناء، عام 1977 بـمحافظة الشرقية واستشهد في 7 يوليو 2017 بـ هجوم إرهابى فى شمال سيناء بمصر.





وقال محمد سليم والد زوجة الشهيد أحمد المنسي إن الشهيد كان مستهدف منذ عام 2013، مشيرا إلى أن واحد من زملاء "المنسى" والذي نجا من العملية الإرهابية؛ أكد أن الإرهابيين كانوا يسألون عن "المنسى" بالاسم أثناء تنفيذهم العملية وأنه معروف عند العناصر الإرهابية باسم الطاووس الأكبر.



