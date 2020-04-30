محام يكشف عقوبة ما يعرض في "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

قال المحامى آمر أبو هيف، إن ما يعرض ببرنامج "رامز مجنون رسمى" جريمة، موضحًا أن المادة " 175 لسنة 2018 تعاقب جرائم الاعتداء على القيم الأسرية والإنسانية بالمجتمع وما يقوم به رامز جريمة".





وأضاف "أبوهيف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على " قناة صدى البلد" مساء الأربعاء، أن ما يقوم به رامز جلال من جرائم تقنية المعلومات والنائب العام من الممكن أن يتدخل ويحجب إشارة القناة التي يعرض عليها البرنامج".





وأوضح المحامي: "البرنامج ترفيهى واذا ارتكب جريمة هل سيعاقب أم لا، بالفعل سيعاقب".

انتقادات لبرنامج رامز جلال وفي وقت سابق، أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، بيانا عاجلا، قالت: من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامي بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة ونحن فى معية شهر رمضان المعظم.

وأضاف البيان: تابعت نقابة الإعلاميين عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال، والذى تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى، ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية، فبدلا من تكريمها والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها والإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين، خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية.

وتابع: إذ تهيب نقابة الإعلاميين المصرية بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم، لما يعرض على شاشتها، باعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى، وكما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج، لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه.. وأخيرا لا يسعنا القول سوى حفظ الله مصر وشعبها.



