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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره السويدي المستجدات الدولية والإقليمية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:33 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
الفجر السعودي

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأبعاء اتصالاً هاتفياً، من وزيرة الخارجية السويدي آن ليندي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

كما تناولا خلال الاتصال الهاتفي تطورات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة 21402 حالة، بينها 18292 حالة نشطة، منها 125 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,205 مليون إصابة، بينهم أكثر من 227 ألف حالة وفاة، وأكثر من 995 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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