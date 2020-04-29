نشرة حوادث "الفجر": قرار من النائب العام بشأن محمد رمضان

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.









أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، مساء اليوم الأربعاء، بيانا باستثناء نظر بعض الدعاوى بالمحاكم وبعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق.









شهدت منطقة حلوان، جريمة مأساوية حيث شرع شاب على قتل خطيبته، حيث قام بطعنها في منطقة البطن محدثا إصابتها بجرح طعني نافذ، وتم نقلها إلى مستشفى التقوى التخصصي في حالة صحية حرجة، وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.









حصلت بوابة "الفجر"، على نص تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك، وذلك بعد إكتشاف أمرهم في واقعة الاستيلاء على أموال مودعة لدى بنك شهير تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.









أصدر أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الفنان رامز جلال، بيانا إعلاميا رد فيه على قرار وقف موكله ومنع ظهوره على وسائل الإعلام المصرية، كونه ليس عضو في نقابة الإعلاميين.









سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فتاة روسية خلال ممارستها الرذيلة مع 3 أشخاص مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة بمنطقة التجمع الأول.





وتبين أنها تستدرج راغبي المتعة الحرام عن طريق الإنترنت، وبتفتيش الشقة عثر على مبالغ مالية وخمور وأدوات جنسية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، ضد الممثل محمد رمضان لظهوره وسط تجمعات مع فريق عمل مسلسله الجديد البرنس في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس (كورونا) المستجد وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره ، وما يقوم به أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس.





وجاء قرار النائب العام تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ والمشكو في حقه في حالة وجود إتهام ضد المشكو في حاله وجد من قبل مكتب النائب العام.







