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تامر هجرس: "التريقة عليا بتجبلي فلوس ومش هطبل لحد"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:44 م
تامر هجرس
تامر هجرس
هبة أحمد

كشف الفنان تامر هجرس عن عدم سعيه وراء النجومية وهو أنه يرفض الجري وراء المخرجين،كما تحدث عما استفاده من هجوم باسم يوسف عليه.

رد الفنان تامر هجرس خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على سؤالها عن سبب عدم سعيه وراء النجومية على الرغم من أنه يتمتلك كل مقومات النجومية، حيث قال: "نعم عندي مقومات النجومية، ولكن أنا مبحبش أجري ورا مخرجين ومبحبش أطبل لحد" .

كما أوضح تامر هجرس أنه تعرض للسخرية من قبل الإعلامي باسم يوسف في إحدى حلقات برنامجه، حيث قال : "التريقة دي جابتلي فلوس".


وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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