Advertisements

انضمام 3 جدد في عصابة نيللي كريم وآسر ياسين.. ملخص الحلقة السادسة من "100 وش"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:49 م
ب100 وش
ب100 وش
ريهام كمال
تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "بـ100 وش" بموافقة "عمر" آسر ياسي، للعمل مع "سكر" نيللي كريم، في عملية نصب جديدة.

تجمعت العصابة المكونة من "عمر" آسر ياسين، "سكر" نيللي كريم، "حمادة" إسلام إبراهيم، وزينب غريب، و"ماجي" علا رشدي، للتخطيط على الإستيلاء على أموال المليونير "غزال" الذي يعيش في قصر.

ويحتاجون إلى رجل كبير في العمر تقوم "زينب" بترشيح خالها "سباعي" وهو سكير وفقد حلمه بأن يصبح ممثلًا، واتجه إلى السرقة وشرب الخمور.

حاولوا رشوة أحد العاملين بالسجل المدني لاستخراج بطاقة هوية ولكنهم تعثروا، ونجحت "ماجي" بالإستعانة بشخص آخر يقوم بعمله خارج السجل، ويدعى "سامح".

وتنتهي الحلقة بعد مفاوضات لإستخراج كل الأوراق الرسمية من مكتب الصحة والسجل، يضع شرطًا وهو الحصول على مليون جنيه.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، حنان يوسف، مصطفى درويش، سلوى محمد علي، تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.

أخبار تهمك

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 4 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

النيابة العامة تستمر في التحقيق بشأن قصية "المغدورة غادين"

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 11 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

عاطل يقتل شابا رميا بالرصاص في الهرم: "كنت بهزر".. والأهالي: "دمر بطنه"

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

12:05 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

05:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة