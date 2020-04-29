انضمام 3 جدد في عصابة نيللي كريم وآسر ياسين.. ملخص الحلقة السادسة من "100 وش"

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تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "بـ100 وش" بموافقة "عمر" آسر ياسي، للعمل مع "سكر" نيللي كريم، في عملية نصب جديدة.



تجمعت العصابة المكونة من "عمر" آسر ياسين، "سكر" نيللي كريم، "حمادة" إسلام إبراهيم، وزينب غريب، و"ماجي" علا رشدي، للتخطيط على الإستيلاء على أموال المليونير "غزال" الذي يعيش في قصر.



ويحتاجون إلى رجل كبير في العمر تقوم "زينب" بترشيح خالها "سباعي" وهو سكير وفقد حلمه بأن يصبح ممثلًا، واتجه إلى السرقة وشرب الخمور.



حاولوا رشوة أحد العاملين بالسجل المدني لاستخراج بطاقة هوية ولكنهم تعثروا، ونجحت "ماجي" بالإستعانة بشخص آخر يقوم بعمله خارج السجل، ويدعى "سامح".



وتنتهي الحلقة بعد مفاوضات لإستخراج كل الأوراق الرسمية من مكتب الصحة والسجل، يضع شرطًا وهو الحصول على مليون جنيه.



مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، حنان يوسف، مصطفى درويش، سلوى محمد علي، تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.

