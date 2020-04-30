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وائل الإبراشي يُطالب بزيادة ساعات الحظر.. تعرف على السبب (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:32 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
طالب الإعلامي وائل الإبراشي، بضرورة الاستجابة لآراء أطباء طالبوا بزيادة مدة الحظر ساعة، بحيث يبدأ من الثامنة وليس التاسعة مساءً، حتى يشعر المواطنون بأن الاستهانة أدت إلى زيادة ساعات الحظر. 

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجميع شاهد مصير الدول التي تهاونت في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حيث تفشى فيها الفيروس القاتل، وتابعنا المشاهد القاسية والمأساوية التى لا نريد أن نصل إليها.

وأكد "الإبراشي"، أن الاستهانة فى مصر أدت إلى زيادة أعداد الإصابات، وعلى الجميع التنبه لذلك، وأخذ الاحتياط اللازم واتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة.

خروج 31 مصابًا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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