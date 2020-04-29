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رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:45 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي

وضع رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي شرط وحيد ليوافق على الاستمرار مع الأحمر لموسم أخر.

ويحاول الأهلي منذ فترة تجديد إعارة رمضان صبحي لموسم أخر مع الفريق نظرا لحاجة النادي الشديدة له في الموسم القادم.

واشترط رمضان صبحي ليوافق على الاستمرار مع الاهلي أن يدخل النادي الأحمر في مفاوضات مع نادي هيدرسفيلد ويحصل منه على موافقة بذلك.

وبدأ رمضان صبحي يفكر في الموافقة على الاستمرار مع الأهلي للموسم القادم خاصة بعد إغلاق كافة المفاوضات مع الأندية التي كانت ترغب في ضمه بسبب انتشار فيروس كورونا.

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