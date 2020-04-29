Advertisements

زيدان يتحدي ادارة ريال مدريد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الانصياع لرغبة ادارة الملكي في الاستغناء عن  الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق. 


ونشر  موقع "le10sport" ما يفيد بتمسك زيدان ببقاء مودريتش في الموسم المقبل، حيث ينوي الاعتماد عليه في مباريات دوري الأبطال، والاستفادة من خبراته الكبيرة.



وذلك على الرغم من رغبة إدارة النادي الملكي، في استعادة اللاعب أوديجارد المعار لفريق ريال سوسيداد‘ لكن تحوم الشكوك حول تنفيذ رغبة زيدان والابقاء على لوكا مودريتش. 

ويذكر ان مودريتش يمتد عقده مع الريال، حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع إدارة الميرينجي للتفكير في بيعه، الصيف القادم، من أجل تحقيق ربح مادي‘ وشارك مودريتش في 30 مباراة بقميص ريال مدريد، هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاطل يقتل شابا رميا بالرصاص في الهرم: "كنت بهزر".. والأهالي: "دمر بطنه"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

النيابة العامة تستمر في التحقيق بشأن قصية "المغدورة غادين"

منذ أقل من ساعتين

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

رمضان صبحي يضع شرط وحيد للاستمرار مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 22 ساعة

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

منذ أقل من ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

12:05 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

05:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة