ياسمين عبدالعزيز تعطي فرصة أخرى لكريم فهمي.. أبرز ما جاء في حلقة "ونحب تاني ليه"

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عرضت الحلقة السادسة مساء الأربعاء، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





وإليكم أبرز ماجاء في الحلقة السادسة من "ونحب تاني ليه".



_ انتهت الحلقة السابقة بذهاب ميرنا بشكل مفاجئ لمكتب عبدالله، الأمر الذى أفزع شقيقتها هدير، لأنها لم تخبرها أنها سوف تذهب إليه، وتبدأ أحداث الحلقة السادسة بوصول ميرنا إلى مكتب عبد الله، فتضطرا شقيقتها "هدير" كارولين عزمي أن تختبيء داخل دورة المياه، ثم بعد ذلك يذهب عمرو"أحمد سعيد عبدالغني"، لمكتب عبدالله، وبعد حديث طويل، يطلب عمرو منه أن يدخل دورة المياه، وفجأة يقابل هدير بداخلها وتطلب منه إلا يخبر ميرنا.



-تتحدث غالية مع نيفين أن مراد لم يرد على رسائلها، وأنها ستخرجه من رأسها رغم إعجابها به، وذلك بعد محاولات مراد الوصول لها، ورفض غالية أن تعطيه فرصة بسبب تهديد طليقها عبد الله.



-تصاب هادية "ليلى عز العرب"، والدة "عائشة" التى تجسد دورها سوسن بدر بمرض "الزهايمر"، وتطلب عائشة من "أشجار" صديقتها أن يأتي شقيقها أمجد "عماد رشاد" ليتعرف على حالة هادية، باعتباره طبيبًا نفسيا، تنفعل عائشة على دكتور أمجد بعد أن غازلها، وتخبر "أشجار" أن شقيقها غازلها، وتطلب منه أن يخرج من منزلها.



-تطلب غالية من مخرج المسلسل، الذي تعمل به، أن تحصل على أجرها في المسلسل ولكنه يبلغها أنه لا توجد أموال حاليًا، مما تنفعل عليه، ويسمعها الفنان وليد "أحمد جمال سعيد" ويحاول أن يقترب منها، إلا أن غالية تتركه وتذهب.



-يكتشف أن إيهاب "إيهاب فهمي"، مدير مكتب والد مراد، هو من يخطط لخسارة الشركة، بالتعاون مع شخصين طلب منهما أن يعملا معه.



-تحاول غالية أن تتحدث مع مراد، فتقرر أن تتصل به لتعتذر له بعد قيامها بعمل "بلوك" لحسابه من "فيسبوك"، وبالفعل يتحدثا الطرفين ، وفجأة تدخل "دليدة" على مراد وتتحدث معه، وتسمعها غالية وتنزعج، فيحاول مراد أن يتصل بغالية مرة أخري ليقنعها أن "دليدة" تعمل مساعدة له في الشركة، ويطلب أن يقابلها.



-انتهت الحلقة على سماع غالية لصوت داخل الفيلا، خلال حديثها مع مراد، ثم تصادف شخص فجأة أمامها وتصرخ.



يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وعلا رشدي، وبدرية طلبة، ومصطفى حشيش، تارا عماد، ليلى عز العرب، أحمد سعيد عبدالغني، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.