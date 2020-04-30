يشارك فيها الجيش والشرطة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيكشف كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة في 15 مايو المقبل، مشيرًا إلى أن لجان الثانوية العامة هذا العام تقدر بـ2500 لجنة.





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء: " مفيش لجنة هيزيد عددها عن 15 طالبًا، ونقوم بكافة الإجراءات الاحترازية من خلال تعقيم الفصول، ووضع كواشف حرارية".





ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك استعدادات كبيرة جدًا للثانوية العامة تشارك فيها القوات المسلحة والداخلية، معقبًا: "استعدادات كبيرة، وعلى الطلاب أن لا يشغلوا نفسهم بهذا الأمر".





هذا ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم صورة لبعض الطلاب يتحاورون كيف يغشون في الامتحان المقرر عقده اليوم الأربعاء لطلاب الصف الأول الثانوي.





وقال الوزير في منشور له عبر "فيسبوك": "من المهم أن نقول أن عقد الامتحان في المنزل وبلا رقابة يفترض أن الطالب حريص علي أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص، للتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".





وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه، وأن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره، وهو الخاسر الأول والخاسر الأكبر في نفس الوقت".





واستكمل: "نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، ولكن على البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ونلجأ لمساعدة الآخرين ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟"





الوزارة تعلن جداول الامتحانات ونظامها