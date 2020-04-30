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بعد قليل.. لمسلسل "ولاد إمبابة" الحلقة 7 على قناة النهار

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:25 ص
ولاد امبابة
ولاد امبابة
سيدة صادق
يعرض بعد قليل مسلسل "ولاد إمبابة"، بطولة سعد الصغير على قناة النهار.

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..

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