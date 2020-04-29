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"اليونيسكو" تعلن بدء إعادة فتح المؤسسات التربوية تدريجيا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، بدء إعادة فتح المؤسسات التربوية تدريجيا في بعض الدول.

وأوضحت "اليونيسكو"، أن اغلاق المدارس والجامعات بسبب وباء كورونا المستجد، طال نحو 1.3 مليار طالب وتلميذ وطفل في العالم.


وذكرت في بيانها: " في منتصف أبريل شمل إغلاق المدارس 1.5 مليار تلميذ وشاب وطفل من الحضانة إلى التعليم العالي في 195 بلدا. وبدأ هذا الرقم يتراجع لكن 1.3 مليار فرد في 186 بلدا لا يزالون محرومين من الدراسة".

وأوضحت أنه من أصل 195 دولة أغلقت مدارسها في أبريل، لم تعلن 128 أي جدول زمني لإعادة فتحها.

وبحسب اليونيسكو أعادت الصين واليابان فتح 30 إلى 40% من مدارسها وفي بعض دول أوروبا الشمالية كالدنمارك والنروج أعيد فتح المدارس الابتدائية وفي مدغشقر ومعظم جزر المحيط الهادىء، عاد طلاب شهادة البكالوريا إلى مقاعد الدراسة.

وأضافت المنظمة: "اعتبارا من الآن من المهم توجيه رسالة مهمة للسلطات والأسر تتعلق بضرورة العودة إلى المدارس لدى إعادة فتحها خصوصا لدى الشعوب المحرومة".

وقالت المديرة العامة لليونسيكو اودري ازولي: "الرهانات أساسية للشعوب المحرومة وخصوصا البنات اللواتي غالبا ما تكون المدرسة حصنا لهن من العنف وعدم المساواة".

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