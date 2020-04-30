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أسعار الدولار اليوم الخميس 30-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات الأسبوع

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:05 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، مع وجود حالة من الركود من العرض والطلب على العملة الأمريكية، ليحافظ سعر الدولار على الاستقرار أمام الجنيه المصري بالرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.


أسعار الدولار 

سجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وبنك مصر 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع .

 

 

بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع ، اما بنك التعمير والإسكان سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، بينما

سجل البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع .

توقعات أسعار الدولار:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.

وأشار إلى أن  البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6893

15.8181

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.72

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80

أسعار الدولار عالميًا:

تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1.0873 دولار، كما انخفض مقابل نظيره الياباني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 106.64 ين.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1.2458 دولار، كما استقرت أمام العملة السويسرية عند مستوى 0.9747 فرنك.

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