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وزير التعليم: امتحان جديد لمن يثبت عليه الغش
الخميس 30/أبريل/2020 - 01:39 ص
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل إقامة امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام، لافتا إلى أن "نسبة التخلف عن الامتحانات قليلة هذا العالم".
وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الوزارة ستقوم بإعداد دور ثان لمن تخلف بسبب آخر الصيف، وهذا الأمر ينطبق أيضًا لمن يثبت عليه واقعة الغش.
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك أكثر من نصف مليون أدوا الامتحانات هذا اليوم، وهذا يعتبر تقدمًا كبيرًا جدًا في منظومة الامتحانات الإلكترونية.
هذا ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم صورة لبعض الطلاب يتحاورون كيف يغشون في الامتحان المقرر عقده اليوم الأربعاء لطلاب الصف الأول الثانوي.
وقال الوزير في منشور له عبر "فيسبوك": "من المهم أن نقول أن عقد الامتحان في المنزل وبلا رقابة يفترض أن الطالب حريص علي أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص، للتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه، وأن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره، وهو الخاسر الأول والخاسر الأكبر في نفس الوقت".
واستكمل: "نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، ولكن على البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ونلجأ لمساعدة الآخرين ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟"
الوزارة تعلن جداول الامتحانات ونظامها
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو ٢٠٢٠)، والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، حيث تنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز "التابلت" أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الـ"واي فاي" أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.
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