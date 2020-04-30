وزير التعليم: امتحان جديد لمن يثبت عليه الغش

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل إقامة امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام، لافتا إلى أن "نسبة التخلف عن الامتحانات قليلة هذا العالم".





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الوزارة ستقوم بإعداد دور ثان لمن تخلف بسبب آخر الصيف، وهذا الأمر ينطبق أيضًا لمن يثبت عليه واقعة الغش.





ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك أكثر من نصف مليون أدوا الامتحانات هذا اليوم، وهذا يعتبر تقدمًا كبيرًا جدًا في منظومة الامتحانات الإلكترونية.





هذا ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم صورة لبعض الطلاب يتحاورون كيف يغشون في الامتحان المقرر عقده اليوم الأربعاء لطلاب الصف الأول الثانوي.





وقال الوزير في منشور له عبر "فيسبوك": "من المهم أن نقول أن عقد الامتحان في المنزل وبلا رقابة يفترض أن الطالب حريص علي أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص، للتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".



