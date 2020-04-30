وزير التعليم يكشف موعد الإعلان عن تقديم الأبحاث (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه الوزارة ستعلن عن طريقة تقديم الأبحاث للطلاب سواء في الداخل أو الخارج، معقبًا: "هنقول للطلاب كل التفاصيل يوم السبت المقبل، مش طالبين من الطلاب الكمال، طالبين منهم المحاولة والاجتهاد".





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الوزارة تمتحن أكثر من مليون طالب رغم أزمة فيروس كورونا، وهذا لا يحدث في دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الأسئلة، لأن هذا هو التطوير الحقيقي في المنظومة التعليمية.





هذا ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم صورة لبعض الطلاب يتحاورون كيف يغشون في الامتحان المقرر عقده اليوم الأربعاء لطلاب الصف الأول الثانوي.





وقال الوزير في منشور له عبر "فيسبوك": "من المهم أن نقول أن عقد الامتحان في المنزل وبلا رقابة يفترض أن الطالب حريص علي أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص، للتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".



