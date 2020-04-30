Advertisements
وزير التعليم يكشف موعد الإعلان عن تقديم الأبحاث (فيديو)
الخميس 30/أبريل/2020 - 12:31 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه الوزارة ستعلن عن طريقة تقديم الأبحاث للطلاب سواء في الداخل أو الخارج، معقبًا: "هنقول للطلاب كل التفاصيل يوم السبت المقبل، مش طالبين من الطلاب الكمال، طالبين منهم المحاولة والاجتهاد".
وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الوزارة تمتحن أكثر من مليون طالب رغم أزمة فيروس كورونا، وهذا لا يحدث في دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الأسئلة، لأن هذا هو التطوير الحقيقي في المنظومة التعليمية.
هذا ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم صورة لبعض الطلاب يتحاورون كيف يغشون في الامتحان المقرر عقده اليوم الأربعاء لطلاب الصف الأول الثانوي.
وقال الوزير في منشور له عبر "فيسبوك": "من المهم أن نقول أن عقد الامتحان في المنزل وبلا رقابة يفترض أن الطالب حريص علي أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص، للتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه، وأن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره، وهو الخاسر الأول والخاسر الأكبر في نفس الوقت".
واستكمل: "نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، ولكن على البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ونلجأ لمساعدة الآخرين ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟"
الوزارة تعلن جداول الامتحانات ونظامها
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو ٢٠٢٠)، والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، حيث تنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز "التابلت" أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الـ"واي فاي" أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا