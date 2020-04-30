أهم المباريات في مسيرته إبراهيم سعيد في رمضان





قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن مباراة الترجي في تونس عام 2001 تُعد من أهم المباريات في مسيرتي الكروية بشهر رمضان .





وأضاف سعيد في تصريحات خاصة على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن مباراة الترجي كانت في رمضان وذلك عقب إنتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بالقاهرة وكان لقاء العودة في رمضان بتونس وقت الإفطار وتأهلنا للمباراة النهائية وحققنا اللقب بعد الفوز على صن داونز بمجموع المبارتين .



