موهبة ليل الفرنسي على رادار ليفربول









يرغب فريق ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث ترغب العديد من الأندية في التعاقد مع المهاجم النيجيري الشاب خلال الفترة المقبلة.





وبحسب المعلومات الواردة من " Foot Mercato " الفرنسية، فإن فيكتور أوسيمين على رادار ليفربول، رغم اهتمام ليستر سيتي في التعاقد مع اللاعب.



