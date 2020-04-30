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موهبة ليل الفرنسي على رادار ليفربول

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:08 ص
ليل الفرنسي
ليل الفرنسي
محمد الدمتناوي


يرغب فريق ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث ترغب العديد من الأندية في التعاقد مع المهاجم النيجيري الشاب خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة من " Foot Mercato " الفرنسية، فإن فيكتور أوسيمين على رادار ليفربول، رغم اهتمام ليستر سيتي في التعاقد مع اللاعب.

وتابعت الصحيفة، أن هناك العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع صاحب الـ21 عاما أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد. 

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