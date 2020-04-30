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تامر هجرس: "لهذا السبب أوافق على تجسيد حياة المثليين"

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:34 ص
تامر هجرس
تامر هجرس
هبة أحمد
أوضح الفنان تامر هجرس أنه لن يرفض تجسيد حياة المثليين سواء في أعمال سينمائية أو درامية.

وتحدث تامر هجرس خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي عن سبب موافقته على تجسيد حياة المثليين، حيث قال :"أوافق علي دور المثلي لأن التمثيل تمثيل ويجب تجسيد الشخصية أيا كانت ولا يخيفني تجسيد حياة المثليين".

كما أبدى إعجابه الشديد بدور الفنان خالد الصاوي في فيلم" عمارة يعقوبيان "حيث أنه نجح في تجسيد دور الصحفي المثلي .

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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