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التحقيقات تكشف سر اندلاع حريق داخل منزل بالبدرشين

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
انتابهم الفزع والخوف.. هكذا كان حال أهالي منطقة البدرشين، عندما وقع حريق داخل أحد المنازل، فأسرعت الحماية المدنية للسيطرة عليه، وباشرت النيابة التحقيق، فيما انتدبت المعمل الجنائي لفحصه للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن ماسًا كهربائيًا وراء نشوب الحريق داخل منزل بالبدرشين.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل منزل بشارع المسجد بمنطقة العزبة الغربية؛ بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، والسيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.


وفي سياق آخر، وقعت حادثة بشعة في الهرم، بمحفظة الجيزة، بعدما أقدمت سيدة على قتل زوجها.
سم في الشاي.. وقطع خرطوم الأنبوبة.. وإشعال النيران.. كانت هذه هي المشاهد المثيرة في قضية أشبه بفيلم سينمائي، ولكن هنا تشاهده يحدث على أرض الواقع، عندما قررت "فاطمة" في عقدها الثاني من العمر، الزواج من رجل يكبرها بثلاثين عامًا، بعد محاولة أهلها للموافقة عليه نتيجة لثروته التي ظنت أنها تعوضها عن هذا الفارق.

حاولت "فاطمة" أن تستبدل الحب والعاطفة التي تفتقدها بالمال، ولكن لكونها الزوجة الثانية، كثرت الخلافات بينهما، فقررت تتخلص من كابوس زواجها من رجل لا تحبه، بأن تقتله.

فكرت السيدة تكرارًا على وضع خطة لعدم اكتشاف جريمتها، فتوغل الشيطان قلبها، وجاء يوم تنفيذ الجريمة فجر يوم الأحد الماضي.

مع دقات عقارب الساعة واقتراب موعد السحور، بدأت تنفيذ خطتها بوضعها "السم" في كوب الشاي الذي يأخذه الزوج بعد وجبة السحور، وذهب لكي يخلد للنوم على الفور.

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة من صباحًا، عندما جاء تنفيذ الجزء الثاني من خطة الزوجة، حيث جمعت كل متعلقاتها من أشياء وأموال زوجها الموجودة بالمنزل، ثم دخلت إلى المطبخ وقطعت خرطوم الأنبوبة، حتى يتسرب الغاز ومع دقات الساعة أضرمت النيران في الشقة كاملة.

البداية بلاغ بحريق شقة
بداية الواقعة، بتلقي العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وتبين العثور على جثة الزوج، وتبين أن الزوجة وراء ذلك.

القبض على الزوجة
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سيدة قامت بقتل زوجها بإحراقها للشقة كاملة وزوجها نائما، بمنطقة الهرم بالجيزة.

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