التحقيقات تكشف سر اندلاع حريق داخل منزل بالبدرشين

انتابهم الفزع والخوف.. هكذا كان حال أهالي منطقة البدرشين، عندما وقع حريق داخل أحد المنازل، فأسرعت الحماية المدنية للسيطرة عليه، وباشرت النيابة التحقيق، فيما انتدبت المعمل الجنائي لفحصه للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.





وكشفت التحقيقات الأولية، أن ماسًا كهربائيًا وراء نشوب الحريق داخل منزل بالبدرشين.





بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل منزل بشارع المسجد بمنطقة العزبة الغربية؛ بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، والسيطرة على الحريق.





وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.









وفي سياق آخر، وقعت حادثة بشعة في الهرم، بمحفظة الجيزة، بعدما أقدمت سيدة على قتل زوجها.