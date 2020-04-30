خبيرة: القروض الخارجية لمصر تمثل 38% من الناتج القومي (فيديو)

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن القرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي، هدفه التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا القرض لن يؤثر على الأسعار، خاصة أن مصر لم تحصل على قروض أكبر من حصتها، أو أكبر قدرتها على السداد.





وتابعت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن صندق النقد الدولي لا يعطي أي دولة قرض، إلا بعد التأكد من قدرة الدولة على السداد، مضيفة أن مصر في الحدود الآمنة جدًا بالنسبة للقروض.





وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أن القروض الخارجية لمصر تمثل 38% من الناتج القومي، وبعض الدولية قروضها تزيد عن حجم الناتج القومي، خلاف أن القروض فترة سدداها على فترات طويلة وبفوائد ميسرة.



وفي سياق متصل، كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأحد، عن ملامح قرض جديد لمصر من صندوق النقد الدولي.

وطلبت مصر بشكل رسمي من صندوق النقد الدولي الحصول على تمويل مالي لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا، بحسب بيان من مجلس بيان من مجلس الوزراء.

ويأتي الطلب "كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.