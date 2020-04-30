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"تجارة مربحة".. اعترافات "ديلر" البدرشين لاتجاره في الأقراص المخدرة

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
"تجارة المخدرات تجارة مربحة".. بهذه الكلمات أدلى عاطل في عقده الرابع من العمر باعترافاته، لاتجاره في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة البدرشين، حيث ضُبط بحوزته على أقراص ومواد مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار وهاتف محمول، يتواصل من خلاله بعملائه.

فأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

بداية الواقعة، عندما ألقى ضابط مباحث قسم البدرشين، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة بالبدرشين، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عبوة تحتوى على أقراص مخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


وفي سياق آخر، سقط عاطل في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة المنيب بالجيزة، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

بداية الواقعة، عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة وحيازته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجتهه اعترف بحيازته للمخدر لترويجه على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة المنيب لترويجبضاعته.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، سقط عاطل يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، في قبضة رجال المباحث بحوزته ١٠ قطع حشيش، وسلاح، في منطقة الوراق، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بالمنطقة، لتباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

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