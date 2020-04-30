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تامر هجرس: ندمت على عملي مع محمد رمضان وهذا سبب خلافي معه

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

كشف الفنان تامر هجرس عن سبب خلافه مع الفنان محمد رمضان وكريم السبكي خلال كواليس تصوير فيلم "الديزل".

 

تحدث تامر هجرس خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنه شارك عمل في فيلم "الديزل" بلا مقابل، من أجل حبه الشديد للعمل مع محمد رمضان واقتناعًا بموهبته لكن ما أثار غضبه منه، هو تغيير مشهد النهاية الذي جمعهما سويًا.

 

حيث قال: "كان المفروض الشخصية بتاعتي تتبروز بشكل معين وعملت الفيلم بدون أجر واتضايقت إن مشهد الفينال كان المفترض يتعمل بطريقة معينة وعلشان كده زعلنا من بعض"، وأشار أنه لن يشارك محمد رمضان بعد ذلك بنفس الطريقة، لافتًا إلي أنه ندم علي العمل معه في هذا الفيلم.

 

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

 

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي ،إدوارد، صفية العمري، حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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