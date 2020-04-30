"القمر أخر الدنيا" الحلقة 7.. دلال ترفض أخبار جلال بما حدث لابنته

انتهت منذ قليل الحلقة السابعة من مسلسل "القمر أخر الدنيا"، بعد رجوع الفنان محمد الدقاق الى منزله تقابله والدته وتوجه اليه بعض الأسئلة وأنها سوف تنزل لهم لتعرف لماذا مختفية الفنانة سميرة عبد العزيز التي تجسد شخصية كريمة.

وتتصل دلال (بشرى) بأخيها جلال لتطمئن هل وجد والدتها أم لا ليخبرها أنه لم يعثر عنها حتى الأن، ثم يسألها عن زوجته ولماذا لم ترد عليه لتصمت وتتحجج أنها من الممكن أن تكون مشغولة ولا تخبره بما حدث لإبنته.

وتتصل الفنانة هدى الأتربي بالفنان عمرو عابد لتطمئن عليه وتسأله هل وصل لوالدته أم لا، ليخبرها أنه لم يجدها حتى الأن وسوف يعود غدا.

وتظل مجدية التي تجسدها الفنانة ثراء جبيل في البكاء على ما أصاب ابنتها بعد وقوعها من الشباك، وتدعو ربنا أن يكون معها.

ويستيقظ الفنانان مؤمن نور وعمرو عابد ويسلم على خالته ويقترح الفنان تامر سمير أن يظلوا معهم يومين ولا يعودوا الى منزلهم، ويسأل الفنان مؤمن نور الفنان تامر سمير أن كانت خالته عنيات تتعالج نفسيا وأن هذا الكلام فهموا لهم خاله الفنان سعيد صديق.

ليرد الفنان تامر سمير ويخبرهم بحالة والدته وأنها تعرضت لصدمة بسبب فقدان زوجها وعدم إيجادها مكان لدفن زوجها ويصبرهم بإيجاد والدتهم وأن الأم لا تعوض ويجب أن يأخذوا بالهم منها وهذه قرصة ودن فقط حتى لا تأخذهم مشاغل الحياة عنها مرة أخرى بعد إيجادها.

ثم يعود الفنان مؤمن نور برفقة أخيه الفنان عمرو عابد وأثناء طريقهم يتبادلون الحديث حول والدتهم الفنانة سميرة عبد العزيز، ويخبر جلال أخيه أحمد أنه سيذهب الى منزله للإطمئنان على زوجته لأنها لم ترد عليه وصوت شقيقته دلال قلقه أكثر.

وبعد ذهابه الى المنزل يبحث عن زوجته وابنته كريمة لم يجدهم ويطلب شقيقته دلال وأنه لم يجد زوجته لتخبره بالحقيقة وينصدم ويذهب الى المستشفى سريعاً وتقول له دلال أن ينتظرها وتجري ورائه ولم يوافق على إغلاق المحضر ضد زوجته ويرفض الإمضاء وتبكي زوجته مجدية.

لتحاول شقيقته أن تهديه ولا يبهدل زوجته لأنها جريمة وهذا قضاء ربنا، ليعترض أن ابنته كانت ستضيع بسبب إهمال زوجته وتطلب منه التنازل عن المحضر لأجل والدته لأن هذا كانت لم ترضى عنه اذا كانت متواجدة.

يسأل الفنان مؤمن نور زوجته الفنانة ساندي علي عن مكان أولاده وكيف ذهبوا الى المدرسة لتخبره أنهم ذهبوا بالأتوبيس الجديد بدلا من الذي تعرض للحادث، ثم تتحدث زوجته مع شقيقتها ويخبرها أحمد ان كان لهذه الدرجة لم يستطيع تعويضها عن أسرتها لتقول له أنه غير متواجد معهم وطول الوقت مشغول، ويجلس الفنان مؤمن نور مع أولاده ويصنع لهم ساندوتشات لانشون ويطلب منهم أن يرسموا وانه ورائه مشوار مهم ويطلب منهم الهدوء.

يطمئن الدكتور جلال على حالة ابنته كريمة، وإعطائهم بعض التعليمات لكيفية التعامل معها في المنزل.

تذهب الفنانة أميرة نايف للفنان أحمد كرارة الذي يجسد شخصية محامي يسمى سامي وتعطيه بعض المعلومات للبحث عن خطيبها عمر، ويقول لها الفنان أحمد كرارة أنه من الممكن أن لا يكون مختطف ويخبرها أن من يوم خطبتها على عمر وهي لم ترتاح لتقول له انه يتحدث مثل والدتها.

ليقول لها الفنان أحمد كرارة أن والدتها معها حق ثم يسأل عن دلال ووضعها مع زوجها وهل تعاني من مشاكل ثم تعطيه الفنانة أميرة نايف رقم الفنانة بشرى التي تجسد شخصية دلال للإطمئنان عليها ويشك أنها تعاني من مشكلة بالفعل وليست بخير.

يخبر جلال شقيقه أحمد وشقيقته دلال أنه سيطمئن على ابنته كريمة ثم يذهبان الى الكنيسة للبحث عن حل يوصلهم لوالدتهم، وتطلب دلال من أخيها جلال أن يخبر زوجته مجدية أن تذهب لمنزلها تستريح وهما مع ابنتهم، ثم يأتيها إتصالا من زوجها خالد يخبرها أنه حجز للسفر بعد يومين.

وتخبر دلال أخيها جلال أنها ستجلب أبنائها وتعيش معه في منزله، ليقول لها أن البيت بيتها ولماذا تستأذن.

يجلس الفنان أحمد كرارة الذي يجسد شخصية سامي يتناول الطعام مع والدته الفنانة أحلام الجريتلي وشقيقته الفنانة أسماء الباجوري وتدعو له والدته أن يتزوج وتفرح به ويسألها عن ان كانت تحدثت معها الفنانة سميرة عبد العزيز التي تجسد شخصية الحاجة كريمة وأنه يشعر أن دلال تمر بظروف صعبة وبعض المشاكل لتطلب منه والدته أن يخلي باله على نفسه فقط ولا يشغل أمره بدلال وأبنائها.

ترى الفنانة ثراء جبيل هاتف زوجها الفنان عمرو عابد يرن وتنادي عليه لكي يرد وعند عدم رده عليها، تذهب وتتفاجئ أن فتاة ترن عليه ويسجل رقمها بفريال والتي تجسدها الفنانة هدى الأتربي، وهنا تنتهي أحداث الحلقة السابعة.

تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.