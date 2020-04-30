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مفاجأة.. عملاق إيطالي يدخل سباق التعاقد مع مبابي

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:32 ص
مبابي
مبابي
حسام مجدي


دخل عملاق جديد من الدوري الإيطالي في سباق التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن نادي يوفنتوس أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع مبابي في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وسيواجه نادي يوفنتوس منافسة قوية لضم مبابي في الصيف القادم حيث يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها ريال مدريد وليفربول.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان يحاول منذ فترة طويلة تجديد عقد كيليان مبابي مع الفريق مقابل مبلغ ضخم ورفض رحيله في الصيف.

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