باحث أمريكي يفجر مفاجأة عن كورونا: انتظروا القادم (فيديو)

قال دانيال سيروار، باحث أمريكي، إن تأثير فيروس كورونا سيكون قاسيًا جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة المتقدمة ليس لديها موارد للتعامل مع هذا النوع من الأوبئة، بالإضافة إلى دول الصراعات، معلقًا: "على الأقل في مصر لديكم حكومة للتعامل مع الفيروس".





وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أسامة كمال، أنه لا يعلم أحد حقيقة المتوفين في الدول النامية بسبب قلة الاختبارات، لافتًا إلى أن نسبة الشباب لعدد السكان الكلي سترتفع بعد انتهاء فيروس كورونا؛ لأن الفئة الأكبر عمرًا تتأثر أكثر.





وأوضح "الباحث"، أنه من الصعب التنبؤ بالوضع الذي سيكون عليه العالم بعد انتهاء فيروس كورونا، متابعًا: "الولايات المتحدة تعلم كم شخص توفي بسبب فيروس كورونا".





ولفت إلى أن الفيروس لم يهجم على العديد من الدول النامية، متوقعًا أن يكون هناك انفجار للفيروس في العالم النامي، والتي ستقوم بعدوى الدول المتقدمة، متوقعًا أن يكون هناك موجة مستقبلية من الفيروس، متابعًا: "لم تنته الموجة الأولى من الفيروس في مايو أو حتى يونيه".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.



