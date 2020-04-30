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ارتفاع إيرادات مايكروسوفت 15% في الربع المالي الثالث 2020

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:30 ص
مايكروسوفت - صورة أرشيفية
مايكروسوفت - صورة أرشيفية
أعلنت شركة مايكروسوفت عن تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2020، وحققت الشركة نجاح جيد بالرغم من جود أزمة تفشي فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، لتحقق مايكروسوفت إيرادات بلغت 35 مليار دولار وبارتفاع عن نفس الربع من العام الماضي بنسبة بلغت 15%.

وكشف تقرير مايكروسوفت المالي عن صافي ربع بلغ 10.8 مليار دولار أي ما يعني ارتفاع بنسبة 22% عن العام السابق لنفس الفترة، في حين تأتي هذه النتائج الجيدة في ظل تركيز الشركة خلال الفترة الماضية على العمل السحابي والخدماتي والمنافسة بشكل أكبر فيه حيث أنها ظفرت بمشروع سحابة وزارة الدفاع الأمريكية JEDI على حساب أمازون نهاية العام الماضي.

وارتفعت إيرادات حقيبة الشركة الخدماتية ومنتجات أوفيس بنسبة 15%؛ بالإضافة إلى الطلب على أجهزة الشركة Surface ونسخ الويندوز قد شهدت ارتفاعاً وذلك بسبب تبني الكثير من الشركات وأرباب العمل أسلوب العمل عن بعد كما هو الحال بالنسبة للدراسة التي أصبحت تتبع نفس الأسلوب أيضاً.

ومن جانب أرباح الشركة من الإعلانات عبر خدمات البحث، فقد تأثرت بشكل سلبي بسبب الركود التي يشهد السوق الإعلاني على إثر فايروس كوفيد-19 لكن مع تحقيق الشركة ارتفاع بنسبة 1% فقط؛ في المجمل نرى أن كافة أعمال الشركة تسير على الطريق الصحيح حتى هذه اللحظة.

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