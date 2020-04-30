بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب كورونا: "الوضع مرعب ومخيف"

انفعلت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، اعتراضًا على استهتار وطريقة تعامل المواطنين مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.





وقالت "وهبة": "لا أرى خيرًا فيما يتعلق بتعامل المواطنين مع تداعيات فيروس كورونا.. قلت من قبل متخافوش ولكن كونوا حذرين، ولكن الآن أقول لكم خافوا.. يجب التعامل مع هذا الخطر بالعقل والالتزام.. لقد تجاوزت الإصابات 5268 حالة، والوفيات 380 حالة وفاة، و30% منهم توفوا قبل وصولهم المستشفى.. عشان الناس لما بيجيلها الأعراض تخفى ذلك.. بالإضافة للناس اللي تخفى إصابتها اعتقادًا منهم أن المرض فضحية، وهناك حالة استهتار.. الأمر يتطلب وقفة وصرخة وإنذار".





وواصلت الإعلامية: "بقولكم خافوا.. الوضع مرعب ومخيف.. خافوا جدًا قبل أن تتحول مصر للوضع الذى تعانيه أمريكا الغارقة في مستنقع كورونا والوفيات والخسائر الاقتصادية وتجاوزها حاجز المليون إصابة.. عشان كدا بقولكم خافوا.. لو مقررين تكملوا في نفس مشوار الاستهتار لازم تخافوا".