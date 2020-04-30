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بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب كورونا: "الوضع مرعب ومخيف"
الخميس 30/أبريل/2020 - 01:47 ص
كـسـاب أحـمـد
انفعلت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، اعتراضًا على استهتار وطريقة تعامل المواطنين مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقالت "وهبة": "لا أرى خيرًا فيما يتعلق بتعامل المواطنين مع تداعيات فيروس كورونا.. قلت من قبل متخافوش ولكن كونوا حذرين، ولكن الآن أقول لكم خافوا.. يجب التعامل مع هذا الخطر بالعقل والالتزام.. لقد تجاوزت الإصابات 5268 حالة، والوفيات 380 حالة وفاة، و30% منهم توفوا قبل وصولهم المستشفى.. عشان الناس لما بيجيلها الأعراض تخفى ذلك.. بالإضافة للناس اللي تخفى إصابتها اعتقادًا منهم أن المرض فضحية، وهناك حالة استهتار.. الأمر يتطلب وقفة وصرخة وإنذار".
وواصلت الإعلامية: "بقولكم خافوا.. الوضع مرعب ومخيف.. خافوا جدًا قبل أن تتحول مصر للوضع الذى تعانيه أمريكا الغارقة في مستنقع كورونا والوفيات والخسائر الاقتصادية وتجاوزها حاجز المليون إصابة.. عشان كدا بقولكم خافوا.. لو مقررين تكملوا في نفس مشوار الاستهتار لازم تخافوا".
وتابعت: "الوضع لا يطمئن والاستهتار زاد والوعى غاب.. وبالتالي الإجراءات الوقائية هتكون أسوأ ولو اتعمل حظر أكبر وكامل لن يكون عقابًا، بل حلًا".
خروج 31 مصابًا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى يوم أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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