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تامر هجرس: مقدرش أرفض طلب لـ هيفاء وهبي

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

كشف الفنان تامر هجرس، سبب قبوله للعمل مع الفنانة هيفاء في وهبي، في كليب "انت تاني".

 

تحدث تامر هجرس خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنه وافق على الظهور في كليب "انت تاني" لعدة أسباب منهم لأن مخرج الكليب كان محمد سامي، ولأنه كان يسعى لتقديم شخصية تاريخية، كما أنه استغل الفرصة وقدم أمامها دور "قيصر".

 

وأوضح تامر هجرس أن علاقته قوية جدًا بالفنانة هيفاء وهبي، وأنه لن يقدر على رفض أي طلب لها.

 

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

 

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي، إدوارد، صفية العمري، حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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